село Карантинное, село Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния (на 1913) — Familio

Карантинное

Астраханский уезд, Астраханская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Астраханской области

Находки

Где упоминается данное место
Лист опросные о села Карантинное Карантинной волости, Астраханского уезда. Документ на двух листах, за подписью старшины Егорова, нач. XX века. Источник: Показать все
Опросный лист о селе Карантинном Карантинной волости Астраханского уезда. Астраханская губерния. Нач. XX в, нач. XX в. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Астраханский уезд
10Карантинное (Хохлацкое), с. каз.на пр. б. Волги.10¼139345330Церк. прав. 1. Училище 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Астраханский уезд, Карантинная волость
13. Карантинное (Хохлацкое), при реке Волге, дворов 240, жителей 1352, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь православная, 9 лавок. В 5 верстах — почто Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Астраханская губерния, Астраханский уезд, Каралатская волость
село Каралат
Астраханский уезд, Карантинная волость
село Карантинное
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