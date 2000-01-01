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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Лист опросные о села Карантинное Карантинной волости, Астраханского уезда. Документ на двух листах, за подписью старшины Егорова, нач. XX века. Источник: Показать все
Опросный лист о селе Карантинном Карантинной волости Астраханского уезда. Астраханская губерния. Нач. XX в, нач. XX в. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10Карантинное (Хохлацкое), с. каз.на пр. б. Волги.10¼3¾139345330Церк. прав. 1. Училище 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
13. Карантинное (Хохлацкое), при реке Волге, дворов 240, жителей 1352, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь православная, 9 лавок. В 5 верстах — почто Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Каралат
село Карантинное