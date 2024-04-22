Кваченкова (Алексеева) Дарья Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Алексеев Андрей Григорьев
Сын: Кваченков Иван Александрович
Отец ребёнка: Кваченков Александр Васильев
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Кваченков Александр Васильев
Сын: Кваченков Григорий Александрович
Отец ребёнка: Кваченков Александр Васильев
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Кваченков Александр Васильев
Дочь: Антонина Александровна
Отец ребёнка: Кваченков Александр Васильев
Дочь: Наталья Александрова
Отец ребёнка: Кваченков Александр Васильев
Сын: Кваченков Андрей Александров
Отец ребёнка: Кваченков Александр Васильев
Дочь: Надежда Александрова
Отец ребёнка: Кваченков Александр Васильев
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Кваченков Александр Васильев
Дочь: Раиса Александровна
Отец ребёнка: Кваченков Александр Васильев
Сын: Кваченков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Кваченков Александр Васильев