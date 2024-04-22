(Кваченкова) Раиса Александровна
Место рождения
Дата рождения28.08.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1912 ст.
Запись №89 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и жена его Дария Андреева; оба православные
Крещение
02.09.1912 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного крестьяне: Михаил Андреев Алексеев и Анна Андреева Рябова Таинство крещения совершал священник Даниил Быстролетов с дьяконом Матвеем Барановым и псаломщиком Конс... Показать все
Смерть
Неизвестно