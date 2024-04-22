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(Кваченкова) Антонина Александровна

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

25.02.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1901 ст.

Отец: Кваченков Александр Васильев

Мать: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №17 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дария Андреева; оба православные
Крещение
28.02.1901 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: села Карантинного крестьянин Михаил Васильев Кваченков и Анна Андреева Рябова Таинство крещения совершал священник Константин Смиренномудров с дьяконом Анатолием Павловым Васильк... Показать все
Смерть
Неизвестно
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