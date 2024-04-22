(Кваченкова) Анна Александрова
Место рождения
Дата рождения17.10.1894 ст.
Дата смерти28.05.1895 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1894 ст.
Запись №57 Карантинного селенья крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дарья Андреева; оба православные
Крещение
25.10.1894 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: служащий рядовой - фельдшерский ученик Михаил Васильев Кваченков и крестьянка села Карантинного Анна Андреева Рябова Таинство крещения совершал священник Иоанн Орлов с псаломщико... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.05.1895 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
29.05.1895 ст.