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(Кваченкова) Анна Александрова

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

17.10.1894 ст.

Дата смерти

28.05.1895 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1894 ст.

Отец: Кваченков Александр Васильев

Мать: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №57 Карантинного селенья крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дарья Андреева; оба православные
Крещение
25.10.1894 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: служащий рядовой - фельдшерский ученик Михаил Васильев Кваченков и крестьянка села Карантинного Анна Андреева Рябова Таинство крещения совершал священник Иоанн Орлов с псаломщико... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
28.05.1895 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от простуды
Похороны
29.05.1895 ст.
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