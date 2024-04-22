(Кваченкова) Надежда Александрова
Место рождения
Дата рождения15.09.1907 ст.
Дата смерти08.08.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1907 ст.
Запись №51 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дария Андреева; оба православные
Крещение
23.09.1907 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного крестьяне: Михаил Васильев Кваченков и Анна Андреева Рябова Таинство крещения совершал священник Константин Смиренномудров и исправляющий должность псаломщика Ио... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.08.1908 ст.
Причина смерти: от кори
Похороны
09.08.1908 ст.