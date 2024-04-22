(Кваченкова) Надежда Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кваченкова) Надежда Александрова

(Кваченкова) Надежда Александрова

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

15.09.1907 ст.

Дата смерти

08.08.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1907 ст.

Отец: Кваченков Александр Васильев

Мать: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №51 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дария Андреева; оба православные
Крещение
23.09.1907 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного крестьяне: Михаил Васильев Кваченков и Анна Андреева Рябова Таинство крещения совершал священник Константин Смиренномудров и исправляющий должность псаломщика Ио... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
08.08.1908 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от кори
Похороны
09.08.1908 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close