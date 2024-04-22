Кваченков Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКваченков Михаил Александрович

Кваченков Михаил Александрович

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

06.11.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1916 ст.

Отец: Кваченков Александр Васильев

Мать: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №79 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и жена его Дария Андреева; православные
Крещение
13.11.1916 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: села Карантинного крестьянин Степан Семенов Рябов и его дочь-девица Анна Степанова Таинство крещения совершал священник Матвей Баранов с дьяконом Иоанном Заправдиным
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close