Кваченков Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения06.11.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1916 ст.
Запись №79 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и жена его Дария Андреева; православные
Крещение
13.11.1916 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: села Карантинного крестьянин Степан Семенов Рябов и его дочь-девица Анна Степанова Таинство крещения совершал священник Матвей Баранов с дьяконом Иоанном Заправдиным
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно