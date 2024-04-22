Кваченков Андрей Александров
Место рождения
Дата рождения08.06.1906 ст.
Дата смерти20.10.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1906 ст.
Запись №46 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дария Андреева; оба православные
Крещение
11.06.1906 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного крестьяне: Михаил Андреев Алексеев и Анна Андреева Рябова Таинство крещения совершал священник Константин Смиренномудров, дьякон Павел Перфилов и исправляющий до... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.10.1906 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
21.10.1906 ст.