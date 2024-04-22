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Кваченков Андрей Александров

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

08.06.1906 ст.

Дата смерти

20.10.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1906 ст.

Отец: Кваченков Александр Васильев

Мать: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №46 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дария Андреева; оба православные
Крещение
11.06.1906 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного крестьяне: Михаил Андреев Алексеев и Анна Андреева Рябова Таинство крещения совершал священник Константин Смиренномудров, дьякон Павел Перфилов и исправляющий до... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
20.10.1906 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от простуды
Похороны
21.10.1906 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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