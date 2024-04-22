(Кваченкова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения26.06.1909 ст.
Дата смерти04.01.1914 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1909 ст.
Запись №41 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дария Андреева; оба православные
Крещение
29.06.1909 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного крестьяне: Михаил Васильев Кваченков и Анна Андреева Рябова Таинство крещения совершал священник Василий Иконицкий, дьякон Василий ... (неразб) и исправляющий до... Показать все
Смерть
04.01.1914 ст.
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
05.01.1914 ст.