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(Кваченкова) Анна Александровна

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

26.06.1909 ст.

Дата смерти

04.01.1914 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1909 ст.

Отец: Кваченков Александр Васильев

Мать: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №41 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дария Андреева; оба православные
Крещение
29.06.1909 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного крестьяне: Михаил Васильев Кваченков и Анна Андреева Рябова Таинство крещения совершал священник Василий Иконицкий, дьякон Василий ... (неразб) и исправляющий до... Показать все
Смерть
04.01.1914 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
05.01.1914 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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