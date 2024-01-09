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(Кваченкова) Анна Александрова

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

01.07.1898 ст.

Дата смерти

29.04.1909 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.07.1898 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: крестьянин села Карантинного Михаил Васильев Кваченков и крестьянка села Карантинного Анна Андреева Рябова Таинство крещения совершал священник Иоанн Орлов с исправляющим должнос... Показать все
Рождение
01.07.1898 ст.

Отец: Кваченков Александр Васильев

Мать: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №37 Крестьянин села Карантинного Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дарья Андреева; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
29.04.1909 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от лихорадки
Похороны
01.05.1909 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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