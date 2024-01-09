(Кваченкова) Анна Александрова
Место рождения
Дата рождения01.07.1898 ст.
Дата смерти29.04.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.07.1898 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: крестьянин села Карантинного Михаил Васильев Кваченков и крестьянка села Карантинного Анна Андреева Рябова Таинство крещения совершал священник Иоанн Орлов с исправляющим должнос... Показать все
Рождение
01.07.1898 ст.
Запись №37 Крестьянин села Карантинного Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дарья Андреева; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.04.1909 ст.
Причина смерти: от лихорадки
Похороны
01.05.1909 ст.