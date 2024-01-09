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Кваченкова Прасковья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847 ст.

Дата смерти

16.03.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Дочь: Тимофеева Анна Васильева

Отец ребёнка: Кваченков Василий Павлов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Сын: Кваченков Александр Васильев

Отец ребёнка: Кваченков Василий Павлов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.

Сын: Кваченков Павел Васильев

Отец ребёнка: Кваченков Василий Павлов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Сын: Кваченков Иван Васильев

Отец ребёнка: Кваченков Василий Павлов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Кваченков Иван Васильев

Отец ребёнка: Кваченков Василий Павлов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Сын: Кваченков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кваченков Василий Павлов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1878 ст.

Дочь: Чистякова Мария Васильева

Отец ребёнка: Кваченков Василий Павлов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №4 Карантинного села крестьянин Василий Павлов Кваченков и жена его Прасковья Николаева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около ?.05.1888 ст.

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Кваченков Василий Павлов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кваченков Василий Павлов

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
16.03.1917 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от старческого маразма
Похороны
18.03.1917 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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