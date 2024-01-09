Кваченкова Прасковья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847 ст.
Дата смерти16.03.1917 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Дочь: Тимофеева Анна Васильева
Отец ребёнка: Кваченков Василий Павлов
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Сын: Кваченков Александр Васильев
Отец ребёнка: Кваченков Василий Павлов
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Василий Павлов
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Василий Павлов
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Василий Павлов
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Сын: Кваченков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Кваченков Василий Павлов
Рождение ребёнка
26.01.1878 ст.
Дочь: Чистякова Мария Васильева
Отец ребёнка: Кваченков Василий Павлов
Запись №4 Карантинного села крестьянин Василий Павлов Кваченков и жена его Прасковья Николаева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около ?.05.1888 ст.
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Кваченков Василий Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.03.1917 ст.
Причина смерти: от старческого маразма
Похороны
18.03.1917 ст.