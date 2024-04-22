Кваченков Василий Павлов
Место рождения
Дата рождения26.12.1838 ст.
Дата смерти04.07.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
26.12.1838 ст.
Отец: Кваченков Павел Петров
Запись №1 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Павел Петров Кваченков и законная его жена Дарья Андреева; оба православного вероисповедания
Крещение
01.01.1839 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: умершего астраханского мещанина Андрея Иванова Очкина сын Ефимий Андреев и вдова оного же селения государственная крестьянка Пелагея Алексеева Тулаева Таинство крещения совершал ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Дочь: Тимофеева Анна Васильева
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Сын: Кваченков Александр Васильев
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Сын: Кваченков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
26.01.1878 ст.
Дочь: Чистякова Мария Васильева
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Николаева
Запись №4 Карантинного села крестьянин Василий Павлов Кваченков и жена его Прасковья Николаева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около ?.05.1888 ст.
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.07.1902 ст.
Похороны
05.07.1902 ст.