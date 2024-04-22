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Кваченков Василий Павлов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

26.12.1838 ст.

Дата смерти

04.07.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1838 ст.

Отец: Кваченков Павел Петров

Мать: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №1 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Павел Петров Кваченков и законная его жена Дарья Андреева; оба православного вероисповедания
Крещение
01.01.1839 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: умершего астраханского мещанина Андрея Иванова Очкина сын Ефимий Андреев и вдова оного же селения государственная крестьянка Пелагея Алексеева Тулаева Таинство крещения совершал ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Дочь: Тимофеева Анна Васильева

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Николаева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Сын: Кваченков Александр Васильев

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Николаева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.

Сын: Кваченков Павел Васильев

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Николаева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Сын: Кваченков Иван Васильев

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Николаева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Кваченков Иван Васильев

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Николаева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Сын: Кваченков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Николаева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1878 ст.

Дочь: Чистякова Мария Васильева

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Николаева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №4 Карантинного села крестьянин Василий Павлов Кваченков и жена его Прасковья Николаева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около ?.05.1888 ст.

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Николаева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кваченкова Прасковья Николаева

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
04.07.1902 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Похороны
05.07.1902 ст.
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