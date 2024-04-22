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Кваченков Иван Васильев

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

29.05.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: Кваченков Василий Павлов

Мать: Кваченкова Прасковья Николаева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
20.08.1889 ст.

Жена: Кваченкова Вера Мефодьева

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №14 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков; православный, первым браком, 20 лет и вдова-солдатка по первому браку Вера Нефедиева Смолькова; православная, вторым браком, 27 лет... Показать все
Бракосочетание
20.01.1893 ст.

Жена: Кваченкова Прасковья Дмитриева

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №3 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков; вторым браком, православный, 23 года и Карантинного села, крестьянка Параскева Дмитрева Гузнеченкова; первым браком, православная, 1... Показать все
Восприемник
03.06.1893 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Иван Александров Кваченков
Рождение ребёнка
07.01.1894 ст.

Сын: Кваченков Иван Иванович

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Дмитриева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №5 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Димитриева; оба православные
Рождение ребёнка
06.06.1896 ст.

Сын: Кваченков Федор Иванович

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Дмитриева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №28 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Димитриева; оба православные
Рождение ребёнка
30.05.1899 ст.

Сын: Кваченков Никифор Иванович

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Дмитриева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1906 ст.

Сын: Кваченков Александр Иванович

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Дмитриева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №77 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Дмитриева; оба православные
Рождение ребёнка
25.05.1909 ст.

Сын: Кваченков Георгий Иванович

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Дмитриева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №39 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Димитриева; оба православные
Рождение ребёнка
27.03.1912 ст.

Сын: Кваченков Степан Иванович

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Дмитриева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №27 Села Карантинного крестьянин Иван Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Дмитриева; оба православные
Смерть
29.05.1914 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от отравления рыбным ядом
Рождение ребёнка
29.10.1914 ст.

Сын: Кваченков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Дмитриева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №98 Села Карантинного крестьянин Иван Васильев Кваченков и жена его Параскева Димитриева; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Похороны
31.05.1914 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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