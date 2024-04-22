Кваченков Иван Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смерти29.05.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.
Бракосочетание
20.08.1889 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №14 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков; православный, первым браком, 20 лет и вдова-солдатка по первому браку Вера Нефедиева Смолькова; православная, вторым браком, 27 лет... Показать все
Бракосочетание
20.01.1893 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №3 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков; вторым браком, православный, 23 года и Карантинного села, крестьянка Параскева Дмитрева Гузнеченкова; первым браком, православная, 1... Показать все
Восприемник
03.06.1893 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Иван Александров Кваченков
Рождение ребёнка
07.01.1894 ст.
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Дмитриева
Запись №5 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Димитриева; оба православные
Рождение ребёнка
06.06.1896 ст.
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Дмитриева
Запись №28 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Димитриева; оба православные
Рождение ребёнка
30.05.1899 ст.
Сын: Кваченков Никифор Иванович
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Дмитриева
Рождение ребёнка
17.10.1906 ст.
Сын: Кваченков Александр Иванович
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Дмитриева
Запись №77 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Дмитриева; оба православные
Рождение ребёнка
25.05.1909 ст.
Сын: Кваченков Георгий Иванович
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Дмитриева
Запись №39 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Димитриева; оба православные
Рождение ребёнка
27.03.1912 ст.
Сын: Кваченков Степан Иванович
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Дмитриева
Запись №27 Села Карантинного крестьянин Иван Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Дмитриева; оба православные
Смерть
29.05.1914 ст.
Причина смерти: от отравления рыбным ядом
Рождение ребёнка
29.10.1914 ст.
Сын: Кваченков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Дмитриева
Запись №98 Села Карантинного крестьянин Иван Васильев Кваченков и жена его Параскева Димитриева; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Похороны
31.05.1914 ст.