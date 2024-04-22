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Кваченков Иван Иванович

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

07.01.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1894 ст.

Отец: Кваченков Иван Васильев

Мать: Кваченкова Прасковья Дмитриева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №5 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Димитриева; оба православные
Крещение
09.01.1894 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были Карантинного селения крестьяне: Михаил Васильев Кваченков и девица Варвара Алексеева Савостьянова Таинство крещения совершал священник Иоанн Орлов с псаломщиком Петром Сластушенск... Показать все
Бракосочетание
15.01.1914 ст.

Жена: Кваченкова Евдокия Ивановна

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №15 Села Карантинного крестьянин Иван Иванов Кваченков, православный, первым браком, 20 лет и Астраханской губернии, Красноярского уезда, Теплинской волости и села, крестьянка Евдокия Иванова ... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1919

Сын: Кваченков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Кваченкова Евдокия Ивановна

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №53 Села Карантинного гражданин Иоанн Иванов Кваченков и жена его Евдокия Иванова; православные (В актовой записи ЗАГС Карантиненского сельсовета указана дата: 13 сентября)
Смерть
Неизвестно
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