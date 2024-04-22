Кваченкова (Гудниченкова) Прасковья Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Бракосочетание
20.01.1893 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №3 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков; вторым браком, православный, 23 года и Карантинного села, крестьянка Параскева Дмитрева Гузнеченкова; первым браком, православная, 1... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1894 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев
Запись №5 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Димитриева; оба православные
Рождение ребёнка
06.06.1896 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев
Запись №28 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Димитриева; оба православные
Рождение ребёнка
30.05.1899 ст.
Сын: Кваченков Никифор Иванович
Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев
Рождение ребёнка
17.10.1906 ст.
Сын: Кваченков Александр Иванович
Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев
Запись №77 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Дмитриева; оба православные
Рождение ребёнка
25.05.1909 ст.
Сын: Кваченков Георгий Иванович
Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев
Запись №39 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Димитриева; оба православные
Рождение ребёнка
27.03.1912 ст.
Сын: Кваченков Степан Иванович
Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев
Запись №27 Села Карантинного крестьянин Иван Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Дмитриева; оба православные
Рождение ребёнка
29.10.1914 ст.
Сын: Кваченков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев
Запись №98 Села Карантинного крестьянин Иван Васильев Кваченков и жена его Параскева Димитриева; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно