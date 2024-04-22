Кваченкова (Гудниченкова) Прасковья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваченкова (Гудниченкова) Прасковья Дмитриева

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
20.01.1893 ст.

Муж: Кваченков Иван Васильев

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №3 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков; вторым браком, православный, 23 года и Карантинного села, крестьянка Параскева Дмитрева Гузнеченкова; первым браком, православная, 1... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1894 ст.

Сын: Кваченков Иван Иванович

Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №5 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Димитриева; оба православные
Рождение ребёнка
06.06.1896 ст.

Сын: Кваченков Федор Иванович

Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №28 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Димитриева; оба православные
Рождение ребёнка
30.05.1899 ст.

Сын: Кваченков Никифор Иванович

Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1906 ст.

Сын: Кваченков Александр Иванович

Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №77 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Дмитриева; оба православные
Рождение ребёнка
25.05.1909 ст.

Сын: Кваченков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №39 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Димитриева; оба православные
Рождение ребёнка
27.03.1912 ст.

Сын: Кваченков Степан Иванович

Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №27 Села Карантинного крестьянин Иван Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Дмитриева; оба православные
Рождение ребёнка
29.10.1914 ст.

Сын: Кваченков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №98 Села Карантинного крестьянин Иван Васильев Кваченков и жена его Параскева Димитриева; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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