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Кваченков Георгий Иванович

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

25.05.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1909 ст.

Отец: Кваченков Иван Васильев

Мать: Кваченкова Прасковья Дмитриева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №39 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Димитриева; оба православные
Крещение
29.05.1909 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Астраханский мещанин Сергей Иванов Медведев и села Карантинного крестьянка Агафия Дмитриева Панова Таинство крещения совершал священник Василий Иконицкий с дьяконом Василием Мона... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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