Кваченков Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения25.05.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1909 ст.
Запись №39 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Димитриева; оба православные
Крещение
29.05.1909 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Астраханский мещанин Сергей Иванов Медведев и села Карантинного крестьянка Агафия Дмитриева Панова Таинство крещения совершал священник Василий Иконицкий с дьяконом Василием Мона... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно