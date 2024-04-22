Кваченков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения29.10.1914 ст.
Дата смерти12.04.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1914 ст.
Запись №98 Села Карантинного крестьянин Иван Васильев Кваченков и жена его Параскева Димитриева; оба православные
Крещение
01.11.1914 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного крестьяне: Иван Михайлов Ляхов и Агафия Дмитриева Панова Таинство крещения совершал священник Виталий Кутлинский с псаломщиком Константином Георгиевским
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.04.1915 ст.
Причина смерти: от детской болезни
Похороны
13.04.1915 ст.