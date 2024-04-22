Кваченков Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения27.03.1912 ст.
Дата смерти17.03.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1912 ст.
Запись №27 Села Карантинного крестьянин Иван Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Дмитриева; оба православные
Крещение
28.03.1912 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного крестьяне: Иван Михайлов Ляхов и Агафия Дмитриева Панова Таинство крещения совершал священник Виталий Кутлинский с псаломщиком Константином Георгиевским
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.03.1915 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
18.03.1915 ст.