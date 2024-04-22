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Кваченков Степан Иванович

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

27.03.1912 ст.

Дата смерти

17.03.1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1912 ст.

Отец: Кваченков Иван Васильев

Мать: Кваченкова Прасковья Дмитриева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №27 Села Карантинного крестьянин Иван Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Дмитриева; оба православные
Крещение
28.03.1912 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного крестьяне: Иван Михайлов Ляхов и Агафия Дмитриева Панова Таинство крещения совершал священник Виталий Кутлинский с псаломщиком Константином Георгиевским
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
17.03.1915 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от простуды
Похороны
18.03.1915 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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