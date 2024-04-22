Кваченков Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКваченков Федор Иванович

Кваченков Федор Иванович

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

06.06.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1896 ст.

Отец: Кваченков Иван Васильев

Мать: Кваченкова Прасковья Дмитриева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №28 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Димитриева; оба православные
Крещение
08.06.1896 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были Карантинного селения крестьяне: Михаил Васильев Кваченков и крестьянка-девица Варвара Савостьянова Таинство крещения совершал священник Иоанн Орлов с Петром Сластушенским
Восприемник
29.07.1918 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Михаил Никифорович Кваченков
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close