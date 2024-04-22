Кваченков Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения06.06.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1896 ст.
Запись №28 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и законная его жена Параскева Димитриева; оба православные
Крещение
08.06.1896 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были Карантинного селения крестьяне: Михаил Васильев Кваченков и крестьянка-девица Варвара Савостьянова Таинство крещения совершал священник Иоанн Орлов с Петром Сластушенским
Восприемник
29.07.1918 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Михаил Никифорович Кваченков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно