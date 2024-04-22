Кваченков Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения30.05.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1899 ст.
Крещение
02.06.1899 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Данных о восприемниках и о составе причта нет
Бракосочетание
12.11.1917 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №29 Села Карантинного гражданин Никифор Иванов Кваченков, православный, первым браком, 18 лет и Астраханская мещанка Наталия Александрова Михайлова, православная, первым браком, 19 лет Поручи... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1918 ст.
Сын: Кваченков Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Кваченкова Наталья Александровна
Запись №40 Села Карантинного гражданин Никифор Иванов Кваченков и жена его Наталия Александрова; оба православные
Восприемник
21.09.1919
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Виктор Иванович Кваченков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно