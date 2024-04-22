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Кваченков Никифор Иванович

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

30.05.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1899 ст.

Отец: Кваченков Иван Васильев

Мать: Кваченкова Прасковья Дмитриева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Крещение
02.06.1899 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Данных о восприемниках и о составе причта нет
Бракосочетание
12.11.1917 ст.

Жена: Кваченкова Наталья Александровна

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №29 Села Карантинного гражданин Никифор Иванов Кваченков, православный, первым браком, 18 лет и Астраханская мещанка Наталия Александрова Михайлова, православная, первым браком, 19 лет Поручи... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1918 ст.

Сын: Кваченков Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Кваченкова Наталья Александровна

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №40 Села Карантинного гражданин Никифор Иванов Кваченков и жена его Наталия Александрова; оба православные
Восприемник
21.09.1919
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Виктор Иванович Кваченков
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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