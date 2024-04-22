Кваченкова (Михайлова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваченкова (Михайлова) Наталья Александровна

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Около 1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
12.11.1917 ст.

Муж: Кваченков Никифор Иванович

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №29 Села Карантинного гражданин Никифор Иванов Кваченков, православный, первым браком, 18 лет и Астраханская мещанка Наталия Александрова Михайлова, православная, первым браком, 19 лет Поручи... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1918 ст.

Сын: Кваченков Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Кваченков Никифор Иванович

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №40 Села Карантинного гражданин Никифор Иванов Кваченков и жена его Наталия Александрова; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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