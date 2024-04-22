Кваченков Михаил Никифорович
Место рождения
Дата рождения27.07.1918 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1918 ст.
Запись №40 Села Карантинного гражданин Никифор Иванов Кваченков и жена его Наталия Александрова; оба православные
Крещение
29.07.1918 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного граждане: Федор Иванов Кваченков и девица Александра Михайлова Ляхова Таинство крещения совершал священник Виталий Кутлинский с дьяконом Иоанном Заправдиным
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно