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Кваченков Михаил Никифорович

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

27.07.1918 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1918 ст.

Отец: Кваченков Никифор Иванович

Мать: Кваченкова Наталья Александровна

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №40 Села Карантинного гражданин Никифор Иванов Кваченков и жена его Наталия Александрова; оба православные
Крещение
29.07.1918 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного граждане: Федор Иванов Кваченков и девица Александра Михайлова Ляхова Таинство крещения совершал священник Виталий Кутлинский с дьяконом Иоанном Заправдиным
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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