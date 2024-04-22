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Кваченков Виктор Иванович

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

07.09.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1919

Отец: Кваченков Иван Иванович

Мать: Кваченкова Евдокия Ивановна

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №53 Села Карантинного гражданин Иоанн Иванов Кваченков и жена его Евдокия Иванова; православные (В актовой записи ЗАГС Карантиненского сельсовета указана дата: 13 сентября)
Крещение
21.09.1919
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного граждане: Никифор Иванов Кваченков и Александра Александрова Москаленкова Таинство крещения совершал священник Матвей Баранов
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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