Кваченков Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения07.09.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1919
Запись №53 Села Карантинного гражданин Иоанн Иванов Кваченков и жена его Евдокия Иванова; православные (В актовой записи ЗАГС Карантиненского сельсовета указана дата: 13 сентября)
Крещение
21.09.1919
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного граждане: Никифор Иванов Кваченков и Александра Александрова Москаленкова Таинство крещения совершал священник Матвей Баранов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно