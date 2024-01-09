Кваченкова (Сушкова) Евдокия Ивановна
Место рожденияТеплино, Теплинская волость, Красноярский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1896 ст.
Теплино, Теплинская волость, Красноярский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.01.1914 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №15 Села Карантинного крестьянин Иван Иванов Кваченков, православный, первым браком, 20 лет и Астраханской губернии, Красноярского уезда, Теплинской волости и села, крестьянка Евдокия Иванова ... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1919
Сын: Кваченков Виктор Иванович
Отец ребёнка: Кваченков Иван Иванович
Запись №53 Села Карантинного гражданин Иоанн Иванов Кваченков и жена его Евдокия Иванова; православные (В актовой записи ЗАГС Карантиненского сельсовета указана дата: 13 сентября)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно