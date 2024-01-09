Кваченкова (Сушкова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваченкова (Сушкова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Теплино, Теплинская волость, Красноярский уезд, Астраханская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Теплино, Теплинская волость, Красноярский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.01.1914 ст.

Муж: Кваченков Иван Иванович

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №15 Села Карантинного крестьянин Иван Иванов Кваченков, православный, первым браком, 20 лет и Астраханской губернии, Красноярского уезда, Теплинской волости и села, крестьянка Евдокия Иванова ... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1919

Сын: Кваченков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Кваченков Иван Иванович

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №53 Села Карантинного гражданин Иоанн Иванов Кваченков и жена его Евдокия Иванова; православные (В актовой записи ЗАГС Карантиненского сельсовета указана дата: 13 сентября)
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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