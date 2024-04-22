Кваченкова (Марченкова) Вера Мефодьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862 ст.
Дата смертиДо 1893 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1862 ст.
Отец: Марченков Мефодий Дмитриев
Бракосочетание
09.01.1880 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №1 Билетный рядовой Василий Феодоров Смольков; вероисповедания православного, первым браком, 31 год и Карантинного селения, умершего крестьянина Мефодия Димитриева Марченкова дочь девица Вера ... Показать все
Бракосочетание
20.08.1889 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №14 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков; православный, первым браком, 20 лет и вдова-солдатка по первому браку Вера Нефедиева Смолькова; православная, вторым браком, 27 лет... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1893 ст.