Кваченкова (Марченкова) Вера Мефодьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваченкова (Марченкова) Вера Мефодьева

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1862 ст.

Дата смерти

До 1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.
Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.

Отец: Марченков Мефодий Дмитриев

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
09.01.1880 ст.

Муж: Смольков Василий Федоров

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №1 Билетный рядовой Василий Феодоров Смольков; вероисповедания православного, первым браком, 31 год и Карантинного селения, умершего крестьянина Мефодия Димитриева Марченкова дочь девица Вера ... Показать все
Бракосочетание
20.08.1889 ст.

Муж: Кваченков Иван Васильев

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №14 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков; православный, первым браком, 20 лет и вдова-солдатка по первому браку Вера Нефедиева Смолькова; православная, вторым браком, 27 лет... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
До 1893 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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