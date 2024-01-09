Смольков Василий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849 ст.
Дата смертиДо 1889 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Бракосочетание
09.01.1880 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №1 Билетный рядовой Василий Феодоров Смольков; вероисповедания православного, первым браком, 31 год и Карантинного селения, умершего крестьянина Мефодия Димитриева Марченкова дочь девица Вера ... Показать все
Смерть
До 1889 ст.