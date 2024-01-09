Смольков Василий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольков Василий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849 ст.

Дата смерти

До 1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1880 ст.

Жена: Кваченкова Вера Мефодьева

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №1 Билетный рядовой Василий Феодоров Смольков; вероисповедания православного, первым браком, 31 год и Карантинного селения, умершего крестьянина Мефодия Димитриева Марченкова дочь девица Вера ... Показать все
Смерть
До 1889 ст.
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