Кваченков Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.
Военная служба
1894 ст.
служащий рядовой - фельдшерский ученик
Бракосочетание
07.02.1899 ст.
Обыск брачный №25 1899 года Февраля седьмого дня. По указу Его Императорского Величества Астраханской градской Иоанно-Златоустовской церкви Священно-и-церковнослужители производили обыск о желающи... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1899 ст.
Сын: Кваченков Геннадий Михайлов
Мать ребёнка: Кваченкова Валентина Ивановна
Запись №419 Крестьянин Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости и села Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иоаннова; оба православные
Рождение ребёнка
23.06.1901 ст.
Дочь: (Кваченкова) Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Кваченкова Валентина Ивановна
Запись №179 Крестьянин Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости и села Михаил Васильев Кваченко и законная жена его Валентина Иванова; оба православные
Рождение ребёнка
19.03.1903 ст.
Дочь: (Кваченкова) Лариса Михайловна
Мать ребёнка: Кваченкова Валентина Ивановна
Запись №102 Крестьянин Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости и села, Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иоаннова; оба православные
Рождение ребёнка
15.07.1905 ст.
Дочь: (Кваченкова) Руфина Михайловна
Мать ребёнка: Кваченкова Валентина Ивановна
Запись №183 Запасный фельдшер Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иоаннова; оба православные
Рождение ребёнка
10.12.1907 ст.
Дочь: (Кваченкова) Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Кваченкова Валентина Ивановна
Запись №370 Крестьянин Астраханской губернии и уезда, села Карантинного Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иванова; оба православные
Рождение ребёнка
05.12.1910 ст.
Дочь: (Кваченкова) Августа Михайловна
Мать ребёнка: Кваченкова Валентина Ивановна
Запись №358 (700) Крестьянин Астраханской губернии, Астраханского уезда, Карантинной волости и села Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иванова; оба православные Рукоприкладство ... Показать все
Рождение ребёнка
31.05.1913 ст.
Сын: Кваченков Валериан Михайлович
Мать ребёнка: Кваченкова Валентина Ивановна
Запись №53 Села Карантинного крестьянин Михаил Васильев Кваченков и жена его Валентина Иванова; оба православные
Военная служба
20.10.1914 ст.
Карточка для обследования и имущественного положения призванного на войну Имя, отчество и фамилия: Михаил Васильев Кваченков Возраст, место рождения и приписки: 38 лет, с. Карантинное, Астраханского ... Показать все
Смерть
Неизвестно