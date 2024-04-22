Кваченков Геннадий Михайлов
Место рождения
Дата рождения05.12.1899 ст.
Дата смерти18.01.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1899 ст.
Запись №419 Крестьянин Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости и села Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иоаннова; оба православные
Крещение
26.12.1899 ст.
Покровская церковь, г. Астрахань
Восприемниками были: сын чиновника Константин Константинов Чекмарев и крестьянка Астраханской губернии и уезда, села Карантинного, девица, Параскева Васильева Кваченкова Таинство крещения совершал св... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.01.1901 ст.
Причина смерти: от гриппа
Похороны
19.01.1901 ст.