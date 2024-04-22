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Кваченков Геннадий Михайлов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

05.12.1899 ст.

Дата смерти

18.01.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1899 ст.

Отец: Кваченков Михаил Васильевич

Мать: Кваченкова Валентина Ивановна

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №419 Крестьянин Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости и села Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иоаннова; оба православные
Крещение
26.12.1899 ст.
Покровская церковь, г. Астрахань
Восприемниками были: сын чиновника Константин Константинов Чекмарев и крестьянка Астраханской губернии и уезда, села Карантинного, девица, Параскева Васильева Кваченкова Таинство крещения совершал св... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
18.01.1901 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от гриппа
Похороны
19.01.1901 ст.
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