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Кваченкова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1899 ст.

Муж: Кваченков Михаил Васильевич

Обыск брачный №25 1899 года Февраля седьмого дня. По указу Его Императорского Величества Астраханской градской Иоанно-Златоустовской церкви Священно-и-церковнослужители производили обыск о желающи... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1899 ст.

Сын: Кваченков Геннадий Михайлов

Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильевич

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №419 Крестьянин Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости и села Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иоаннова; оба православные
Рождение ребёнка
23.06.1901 ст.

Дочь: (Кваченкова) Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильевич

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №179 Крестьянин Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости и села Михаил Васильев Кваченко и законная жена его Валентина Иванова; оба православные
Рождение ребёнка
19.03.1903 ст.

Дочь: (Кваченкова) Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильевич

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №102 Крестьянин Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости и села, Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иоаннова; оба православные
Рождение ребёнка
15.07.1905 ст.

Дочь: (Кваченкова) Руфина Михайловна

Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильевич

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №183 Запасный фельдшер Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иоаннова; оба православные
Рождение ребёнка
10.12.1907 ст.

Дочь: (Кваченкова) Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильевич

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №370 Крестьянин Астраханской губернии и уезда, села Карантинного Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иванова; оба православные
Рождение ребёнка
05.12.1910 ст.

Дочь: (Кваченкова) Августа Михайловна

Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильевич

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №358 (700) Крестьянин Астраханской губернии, Астраханского уезда, Карантинной волости и села Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иванова; оба православные Рукоприкладство ... Показать все
Рождение ребёнка
31.05.1913 ст.

Сын: Кваченков Валериан Михайлович

Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильевич

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №53 Села Карантинного крестьянин Михаил Васильев Кваченков и жена его Валентина Иванова; оба православные
Смерть
Неизвестно

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