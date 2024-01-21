Кваченкова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1899 ст.
Обыск брачный №25 1899 года Февраля седьмого дня. По указу Его Императорского Величества Астраханской градской Иоанно-Златоустовской церкви Священно-и-церковнослужители производили обыск о желающи... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1899 ст.
Сын: Кваченков Геннадий Михайлов
Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильевич
Запись №419 Крестьянин Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости и села Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иоаннова; оба православные
Рождение ребёнка
23.06.1901 ст.
Дочь: (Кваченкова) Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильевич
Запись №179 Крестьянин Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости и села Михаил Васильев Кваченко и законная жена его Валентина Иванова; оба православные
Рождение ребёнка
19.03.1903 ст.
Дочь: (Кваченкова) Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильевич
Запись №102 Крестьянин Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости и села, Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иоаннова; оба православные
Рождение ребёнка
15.07.1905 ст.
Дочь: (Кваченкова) Руфина Михайловна
Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильевич
Запись №183 Запасный фельдшер Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иоаннова; оба православные
Рождение ребёнка
10.12.1907 ст.
Дочь: (Кваченкова) Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильевич
Запись №370 Крестьянин Астраханской губернии и уезда, села Карантинного Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иванова; оба православные
Рождение ребёнка
05.12.1910 ст.
Дочь: (Кваченкова) Августа Михайловна
Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильевич
Запись №358 (700) Крестьянин Астраханской губернии, Астраханского уезда, Карантинной волости и села Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иванова; оба православные Рукоприкладство ... Показать все
Рождение ребёнка
31.05.1913 ст.
Сын: Кваченков Валериан Михайлович
Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильевич
Запись №53 Села Карантинного крестьянин Михаил Васильев Кваченков и жена его Валентина Иванова; оба православные
Смерть
Неизвестно