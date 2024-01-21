(Кваченкова) Августа Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.12.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Рождение
05.12.1910 ст.
Запись №358 (700) Крестьянин Астраханской губернии, Астраханского уезда, Карантинной волости и села Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иванова; оба православные Рукоприкладство ... Показать все
Крещение
09.12.1910 ст.
Восприемниками были: крестьянин Херсонской губернии, Елисаветградского уезда, Витязевской волости, села Павловки Василий Дорофеев Чумаченко и крестьянка Астраханской губернии и уезда, Карантинной воло... Показать все
Смерть
Неизвестно