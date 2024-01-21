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(Кваченкова) Августа Михайловна

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

05.12.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1910 ст.

Отец: Кваченков Михаил Васильевич

Мать: Кваченкова Валентина Ивановна

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №358 (700) Крестьянин Астраханской губернии, Астраханского уезда, Карантинной волости и села Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Валентина Иванова; оба православные Рукоприкладство ... Показать все
Крещение
09.12.1910 ст.
Восприемниками были: крестьянин Херсонской губернии, Елисаветградского уезда, Витязевской волости, села Павловки Василий Дорофеев Чумаченко и крестьянка Астраханской губернии и уезда, Карантинной воло... Показать все
Смерть
Неизвестно

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