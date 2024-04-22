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(Кваченкова) Зинаида Михайловна

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

23.06.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1901 ст.

Отец: Кваченков Михаил Васильевич

Мать: Кваченкова Валентина Ивановна

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №179 Крестьянин Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости и села Михаил Васильев Кваченко и законная жена его Валентина Иванова; оба православные
Крещение
25.06.1901 ст.
Покровская церковь, г. Астрахань
Восприемниками были: потомственный почетный гражданин Ксенофонт Иванов Николаев и вдова доктора Агрип(п)ина Васильева Павлова Таинство крещения совершал священник Александр Поспелов с дьяконом Алекса... Показать все
Смерть
Неизвестно
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