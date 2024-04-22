(Кваченкова) Зинаида Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.06.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
23.06.1901 ст.
Запись №179 Крестьянин Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости и села Михаил Васильев Кваченко и законная жена его Валентина Иванова; оба православные
Крещение
25.06.1901 ст.
Покровская церковь, г. Астрахань
Восприемниками были: потомственный почетный гражданин Ксенофонт Иванов Николаев и вдова доктора Агрип(п)ина Васильева Павлова Таинство крещения совершал священник Александр Поспелов с дьяконом Алекса... Показать все
Смерть
Неизвестно