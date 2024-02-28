Кваченков Валериан Михайлович
Место рождения
Дата рождения31.05.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1913 ст.
Запись №53 Села Карантинного крестьянин Михаил Васильев Кваченков и жена его Валентина Иванова; оба православные
Крещение
14.06.1913 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Черноярский мещанин Сергей Степанов Штырин и Красноводская мещанка Варвара Германова Каева Таинство крещения совершал священник Виталий Кутлинский с псаломщиком Константином Геор... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно