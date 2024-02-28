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Кваченков Валериан Михайлович

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

31.05.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1913 ст.

Отец: Кваченков Михаил Васильевич

Мать: Кваченкова Валентина Ивановна

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №53 Села Карантинного крестьянин Михаил Васильев Кваченков и жена его Валентина Иванова; оба православные
Крещение
14.06.1913 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Черноярский мещанин Сергей Степанов Штырин и Красноводская мещанка Варвара Германова Каева Таинство крещения совершал священник Виталий Кутлинский с псаломщиком Константином Геор... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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