Тимофеева (Кваченкова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Кваченкова) Анна Васильева

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.

Отец: Кваченков Василий Павлов

Мать: Кваченкова Прасковья Николаева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
23.08.1887 ст.

Муж: Тимофеев Григорий Михайлов

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №11 Жених, Дагестанской области, города Петровска, мещанин Григорий Михайлов Тимофеев; православного вероисповедания, первым браком, 26 лет и невеста Карантинного селения, крестьянина Василия ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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