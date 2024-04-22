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Тимофеев Григорий Михайлов

Место рождения

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Бракосочетание
23.08.1887 ст.

Жена: Тимофеева Анна Васильева

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №11 Жених, Дагестанской области, города Петровска, мещанин Григорий Михайлов Тимофеев; православного вероисповедания, первым браком, 26 лет и невеста Карантинного селения, крестьянина Василия ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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