Тимофеев Григорий Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.
Бракосочетание
23.08.1887 ст.
Жена: Тимофеева Анна Васильева
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №11 Жених, Дагестанской области, города Петровска, мещанин Григорий Михайлов Тимофеев; православного вероисповедания, первым браком, 26 лет и невеста Карантинного селения, крестьянина Василия ... Показать все
Смерть
Неизвестно