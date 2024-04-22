Кваченкова (Очкина) Дарья Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.
Отец: Очкин Андрей Иванов
Бракосочетание
11.09.1821 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №16 Астраханского уезда, 1-й волости, Карантинного селения, государственный крестьянин Павел Петров Кваченков (и) Астраханского мещанина Андрея Иванова Очкина с дочерью его родною, девицею, Да... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1822 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров
Запись №116 Карантинного селения государственного крестьянина Павла Петрова родился сын Иоанн
Рождение ребёнка
08.09.1825 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров
Запись №114 Карантинного селения государственного крестьянина Павла Кваченкова родился сын Иоаким
Рождение ребёнка
16.09.1827 ст.
Дочь: Вера Павлова
Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров
Запись №113 Карантинного селения (у) государственного крестьянина Павла Петрова Кваченкова родилась дочь Вера.
Рождение ребёнка
29.06.1830 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров
Запись №67 Карантинного селения (у) государственного крестьянина Павла Петрова Кваченкова (родился) сын Михаил
Рождение ребёнка
26.03.1833 ст.
Дочь: Александра Павлова
Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров
Запись №16 Двадцать шестого числа (марта) Астраханского уезда, Карантинного селения у государственного крестьянина Павла Петрова Кваченко и законной его жена Дарии Андреевой родилась дочь Алендра (пр... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1835 ст.
Дочь: Настасья Павлова
Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров
Запись №69 Двадцать седьмого Октября Астраханского уезда, Карантинного селения у государственного крестьянина Павла Петрова Кваченкова и законной его жены Дарии Андреевой родилась дочь Анастасия
Рождение ребёнка
26.12.1838 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров
Запись №1 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Павел Петров Кваченков и законная его жена Дарья Андреева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
20.04.1841 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров
Запись №32 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Павел Петров Кваченков и законная его жена Дария Андреева; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
21.11.1843 ст.
Дочь: Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров
Запись №87 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Павел Петров Кваченков и законная его жена Дария Андреева; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров
Рождение ребёнка
02.07.1851 ст.
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров
Запись №46 Карантинного селения государственный крестьянин Павел Петров Кваченков и законная его жена Дария Андреева; оба православного исповедания
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно