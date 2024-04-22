Кваченкова (Очкина) Дарья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваченкова (Очкина) Дарья Андреева

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Около 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.

Отец: Очкин Андрей Иванов

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
11.09.1821 ст.

Муж: Кваченков Павел Петров

Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №16 Астраханского уезда, 1-й волости, Карантинного селения, государственный крестьянин Павел Петров Кваченков (и) Астраханского мещанина Андрея Иванова Очкина с дочерью его родною, девицею, Да... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1822 ст.

Сын: Кваченков Иван Павлов

Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №116 Карантинного селения государственного крестьянина Павла Петрова родился сын Иоанн
Рождение ребёнка
08.09.1825 ст.

Сын: Кваченков Аким Павлов

Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №114 Карантинного селения государственного крестьянина Павла Кваченкова родился сын Иоаким
Рождение ребёнка
16.09.1827 ст.

Дочь: Вера Павлова

Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №113 Карантинного селения (у) государственного крестьянина Павла Петрова Кваченкова родилась дочь Вера.
Рождение ребёнка
29.06.1830 ст.

Сын: Кваченков Михаил Павлов

Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №67 Карантинного селения (у) государственного крестьянина Павла Петрова Кваченкова (родился) сын Михаил
Рождение ребёнка
26.03.1833 ст.

Дочь: Александра Павлова

Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №16 Двадцать шестого числа (марта) Астраханского уезда, Карантинного селения у государственного крестьянина Павла Петрова Кваченко и законной его жена Дарии Андреевой родилась дочь Алендра (пр... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1835 ст.

Дочь: Настасья Павлова

Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №69 Двадцать седьмого Октября Астраханского уезда, Карантинного селения у государственного крестьянина Павла Петрова Кваченкова и законной его жены Дарии Андреевой родилась дочь Анастасия
Рождение ребёнка
26.12.1838 ст.

Сын: Кваченков Василий Павлов

Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №1 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Павел Петров Кваченков и законная его жена Дарья Андреева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
20.04.1841 ст.

Сын: Кваченков Николай Павлов

Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №32 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Павел Петров Кваченков и законная его жена Дария Андреева; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
21.11.1843 ст.

Дочь: Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №87 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Павел Петров Кваченков и законная его жена Дария Андреева; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Сын: Кваченков Федор Павлов

Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1851 ст.

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Кваченков Павел Петров

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №46 Карантинного селения государственный крестьянин Павел Петров Кваченков и законная его жена Дария Андреева; оба православного исповедания
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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