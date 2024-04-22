(Кваченкова) Настасья Павлова
Место рождения
Дата рождения27.10.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
27.10.1835 ст.
Отец: Кваченков Павел Петров
Запись №69 Двадцать седьмого Октября Астраханского уезда, Карантинного селения у государственного крестьянина Павла Петрова Кваченкова и законной его жены Дарии Андреевой родилась дочь Анастасия
Крещение
10.11.1835 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Молитвовал, имя нарек и крещение совершал Иерей Василий Дмитриев Лавров Восприемниками были: оного ж уезда и селения государственный крестьянин Иван Ерофеев Марков и вдова, астраханская мещанка, Пела... Показать все
Смерть
Неизвестно