(Кваченкова) Вера Павлова
Место рождения
Дата рождения16.09.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
16.09.1827 ст.
Отец: Кваченков Павел Петров
Запись №113 Карантинного селения (у) государственного крестьянина Павла Петрова Кваченкова родилась дочь Вера.
Крещение
18.09.1827 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Молитвовал и крестил священник Симеон Егоров с дьячком Тимофеем Егоровым Восприемницею была умершего морского подлекаря Степана Савельева жена его вдова Наталья Петрова
Смерть
Неизвестно