(Кваченкова) Вера Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кваченкова) Вера Павлова

(Кваченкова) Вера Павлова

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

16.09.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1827 ст.

Отец: Кваченков Павел Петров

Мать: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №113 Карантинного селения (у) государственного крестьянина Павла Петрова Кваченкова родилась дочь Вера.
Крещение
18.09.1827 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Молитвовал и крестил священник Симеон Егоров с дьячком Тимофеем Егоровым Восприемницею была умершего морского подлекаря Степана Савельева жена его вдова Наталья Петрова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close