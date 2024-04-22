Кваченков Михаил Павлов
Место рождения
Дата рождения29.06.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
29.06.1830 ст.
Отец: Кваченков Павел Петров
Запись №67 Карантинного селения (у) государственного крестьянина Павла Петрова Кваченкова (родился) сын Михаил
Крещение
06.07.1830 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Молитвовал и крестил Иерей Симеон Егоров с дьячком Маловым Восприемником был того же селения крестьянин Иван Ерофеев (Иерофеев) Марков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно