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Кваченков Михаил Павлов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

29.06.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1830 ст.

Отец: Кваченков Павел Петров

Мать: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №67 Карантинного селения (у) государственного крестьянина Павла Петрова Кваченкова (родился) сын Михаил
Крещение
06.07.1830 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Молитвовал и крестил Иерей Симеон Егоров с дьячком Маловым Восприемником был того же селения крестьянин Иван Ерофеев (Иерофеев) Марков
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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