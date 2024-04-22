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(Кваченкова) Александра Павлова

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

26.03.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1833 ст.

Отец: Кваченков Павел Петров

Мать: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №16 Двадцать шестого числа (марта) Астраханского уезда, Карантинного селения у государственного крестьянина Павла Петрова Кваченко и законной его жена Дарии Андреевой родилась дочь Алендра (пр... Показать все
Крещение
28.03.1833 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Молитвовал, имя нарек и крещение совершил Иерей Василий Дмитриев Лавров. При крещении был дьячек Василий Новопавловский Восприемниками были: оного ж селения государственный крестьянин Иван Ерофеев Ма... Показать все
Бракосочетание
15.07.1856 ст.

Муж: Самченков Василий Давыдов

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №9 Карантинного селения государственного крестьянина Давида Андреева Самченкова сын Василий Давидов; православного исповедания, первым браком, 25 лет и оного ж селения государственного крестья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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