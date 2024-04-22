(Кваченкова) Александра Павлова
Место рождения
Дата рождения26.03.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
26.03.1833 ст.
Отец: Кваченков Павел Петров
Запись №16 Двадцать шестого числа (марта) Астраханского уезда, Карантинного селения у государственного крестьянина Павла Петрова Кваченко и законной его жена Дарии Андреевой родилась дочь Алендра (пр... Показать все
Крещение
28.03.1833 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Молитвовал, имя нарек и крещение совершил Иерей Василий Дмитриев Лавров. При крещении был дьячек Василий Новопавловский Восприемниками были: оного ж селения государственный крестьянин Иван Ерофеев Ма... Показать все
Бракосочетание
15.07.1856 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №9 Карантинного селения государственного крестьянина Давида Андреева Самченкова сын Василий Давидов; православного исповедания, первым браком, 25 лет и оного ж селения государственного крестья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно