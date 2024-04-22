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Самченков Василий Давыдов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
15.07.1856 ст.

Жена: Александра Павлова

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №9 Карантинного селения государственного крестьянина Давида Андреева Самченкова сын Василий Давидов; православного исповедания, первым браком, 25 лет и оного ж селения государственного крестья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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