Самченков Василий Давыдов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.
Бракосочетание
15.07.1856 ст.
Жена: Александра Павлова
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №9 Карантинного селения государственного крестьянина Давида Андреева Самченкова сын Василий Давидов; православного исповедания, первым браком, 25 лет и оного ж селения государственного крестья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно