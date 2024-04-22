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(Кваченкова) Мария Павлова

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

02.07.1851 ст.

Дата смерти

06.04.1853 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1851 ст.

Отец: Кваченков Павел Петров

Мать: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №46 Карантинного селения государственный крестьянин Павел Петров Кваченков и законная его жена Дария Андреева; оба православного исповедания
Крещение
08.07.1851 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Бехтемировского селения государственный крестьянин Константин Семенов Глушников и Карантинного селения государственного крестьянина Михаила Федорова Шишкина жена Фекла Андреева Т... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
06.04.1853 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от оспы
Похороны
07.04.1853 ст.
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