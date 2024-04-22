(Кваченкова) Мария Павлова
Место рождения
Дата рождения02.07.1851 ст.
Дата смерти06.04.1853 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1851 ст.
Отец: Кваченков Павел Петров
Запись №46 Карантинного селения государственный крестьянин Павел Петров Кваченков и законная его жена Дария Андреева; оба православного исповедания
Крещение
08.07.1851 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Бехтемировского селения государственный крестьянин Константин Семенов Глушников и Карантинного селения государственного крестьянина Михаила Федорова Шишкина жена Фекла Андреева Т... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.04.1853 ст.
Причина смерти: от оспы
Похороны
07.04.1853 ст.