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Кваченков Иван Павлов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

18.09.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1822 ст.

Отец: Кваченков Павел Петров

Мать: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №116 Карантинного селения государственного крестьянина Павла Петрова родился сын Иоанн
Крещение
24.09.1822 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Молитвовал и крестил священник Николай Протопопов с дьячком Филиппом Иларионовым Восприемником был астраханский мещанин Степан Андреев
Образование
1843 ст.
Отдан в архиерейские служители (согласно Ревизской сказке 1850 года по селу Карантинному, ф.687, оп.2, д.1747, лист 58)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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