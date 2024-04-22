Кваченков Иван Павлов
Место рождения
Дата рождения18.09.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.09.1822 ст.
Отец: Кваченков Павел Петров
Запись №116 Карантинного селения государственного крестьянина Павла Петрова родился сын Иоанн
Крещение
24.09.1822 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Молитвовал и крестил священник Николай Протопопов с дьячком Филиппом Иларионовым Восприемником был астраханский мещанин Степан Андреев
Образование
1843 ст.
Отдан в архиерейские служители (согласно Ревизской сказке 1850 года по селу Карантинному, ф.687, оп.2, д.1747, лист 58)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно