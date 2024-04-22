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Кваченков Николай Павлов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

20.04.1841 ст.

Дата смерти

30.04.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1841 ст.

Отец: Кваченков Павел Петров

Мать: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №32 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Павел Петров Кваченков и законная его жена Дария Андреева; оба православного исповедания
Крещение
26.04.1841 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же села государственный крестьянин Дмитрий Андреев Самченков и вдова государственная крестьянка Пелагея Степанова Пономарева Таинство крещения совершал Иерей и Благочинный А... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.11.1877 ст.

Сын: Кваченков Николай Николаев

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1878 ст.

Дочь: Александра Николаева

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №47 Бессрочно-отпускной квартирмейстер Николай Павлов Кваченков и жена его Агрип(п)ина Иванова; оба православного вероисповедания
Военная служба
1878 ст.
Бессрочно-отпускной квартирмейстер
Рождение ребёнка
12.08.1880 ст.

Дочь: Анфиса Николаева

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №31 Отставной квартирмейстер Николай Павлов Кваченков и жена его Агрип(п)ина Иванова; оба православного вероисповедания
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Иванова

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
30.04.1881 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от простуды
Похороны
02.05.1881 ст.
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