Кваченков Николай Павлов
Место рождения
Дата рождения20.04.1841 ст.
Дата смерти30.04.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
20.04.1841 ст.
Отец: Кваченков Павел Петров
Запись №32 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Павел Петров Кваченков и законная его жена Дария Андреева; оба православного исповедания
Крещение
26.04.1841 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же села государственный крестьянин Дмитрий Андреев Самченков и вдова государственная крестьянка Пелагея Степанова Пономарева Таинство крещения совершал Иерей и Благочинный А... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.11.1877 ст.
Сын: Кваченков Николай Николаев
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
02.11.1878 ст.
Дочь: Александра Николаева
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Запись №47 Бессрочно-отпускной квартирмейстер Николай Павлов Кваченков и жена его Агрип(п)ина Иванова; оба православного вероисповедания
Военная служба
1878 ст.
Бессрочно-отпускной квартирмейстер
Рождение ребёнка
12.08.1880 ст.
Дочь: Анфиса Николаева
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Запись №31 Отставной квартирмейстер Николай Павлов Кваченков и жена его Агрип(п)ина Иванова; оба православного вероисповедания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Иванова
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.04.1881 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
02.05.1881 ст.