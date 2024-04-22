(Кваченкова) Александра Николаева
Место рождения
Дата рождения02.11.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1878 ст.
Отец: Кваченков Николай Павлов
Мать: Агриппина Иванова
Запись №47 Бессрочно-отпускной квартирмейстер Николай Павлов Кваченков и жена его Агрип(п)ина Иванова; оба православного вероисповедания
Крещение
09.11.1878 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Карантинного села крестьянин Николай Васильев Самченков и такого же крестьянина Андрея Алексеева Дьяконова жена Марфа Михайлова Таинство крещения совершал священник Софоний Богом... Показать все
Смерть
Неизвестно