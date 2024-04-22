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(Кваченкова) Александра Николаева

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

02.11.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1878 ст.

Отец: Кваченков Николай Павлов

Мать: Агриппина Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №47 Бессрочно-отпускной квартирмейстер Николай Павлов Кваченков и жена его Агрип(п)ина Иванова; оба православного вероисповедания
Крещение
09.11.1878 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Карантинного села крестьянин Николай Васильев Самченков и такого же крестьянина Андрея Алексеева Дьяконова жена Марфа Михайлова Таинство крещения совершал священник Софоний Богом... Показать все
Смерть
Неизвестно
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