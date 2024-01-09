Агриппина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.11.1877 ст.
Сын: Кваченков Николай Николаев
Отец ребёнка: Кваченков Николай Павлов
Рождение ребёнка
02.11.1878 ст.
Дочь: Александра Николаева
Отец ребёнка: Кваченков Николай Павлов
Запись №47 Бессрочно-отпускной квартирмейстер Николай Павлов Кваченков и жена его Агрип(п)ина Иванова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
12.08.1880 ст.
Дочь: Анфиса Николаева
Отец ребёнка: Кваченков Николай Павлов
Запись №31 Отставной квартирмейстер Николай Павлов Кваченков и жена его Агрип(п)ина Иванова; оба православного вероисповедания
Бракосочетание
Неизвестно
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно