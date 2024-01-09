Агриппина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.11.1877 ст.

Сын: Кваченков Николай Николаев

Отец ребёнка: Кваченков Николай Павлов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1878 ст.

Дочь: Александра Николаева

Отец ребёнка: Кваченков Николай Павлов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №47 Бессрочно-отпускной квартирмейстер Николай Павлов Кваченков и жена его Агрип(п)ина Иванова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
12.08.1880 ст.

Дочь: Анфиса Николаева

Отец ребёнка: Кваченков Николай Павлов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №31 Отставной квартирмейстер Николай Павлов Кваченков и жена его Агрип(п)ина Иванова; оба православного вероисповедания
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кваченков Николай Павлов

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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