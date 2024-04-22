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(Кваченкова) Анфиса Николаева

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

12.08.1880 ст.

Дата смерти

02.06.1881 ст.

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1880 ст.

Отец: Кваченков Николай Павлов

Мать: Агриппина Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №31 Отставной квартирмейстер Николай Павлов Кваченков и жена его Агрип(п)ина Иванова; оба православного вероисповедания
Крещение
15.08.1880 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Карантинного села крестьянин Николай Васильев Самченков и такого же крестьянина Николая Тимофеева Тулаева жена Александра Ильина Таинство крещения совершал священник Софоний Бого... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
02.06.1881 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от поноса
Похороны
03.06.1881 ст.
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