(Кваченкова) Анфиса Николаева
Место рождения
Дата рождения12.08.1880 ст.
Дата смерти02.06.1881 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.08.1880 ст.
Отец: Кваченков Николай Павлов
Мать: Агриппина Иванова
Запись №31 Отставной квартирмейстер Николай Павлов Кваченков и жена его Агрип(п)ина Иванова; оба православного вероисповедания
Крещение
15.08.1880 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Карантинного села крестьянин Николай Васильев Самченков и такого же крестьянина Николая Тимофеева Тулаева жена Александра Ильина Таинство крещения совершал священник Софоний Бого... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.06.1881 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
03.06.1881 ст.