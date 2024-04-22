Кваченков Аким Павлов
Место рождения
Дата рождения08.09.1825 ст.
Дата смертиДо 1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
08.09.1825 ст.
Отец: Кваченков Павел Петров
Запись №114 Карантинного селения государственного крестьянина Павла Кваченкова родился сын Иоаким
Крещение
13.09.1825 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Молитвовал и крестил священник Николай Протопопов с дьячком Егором Крыловым Восприемником был оного ж селения крестьянин Иван Марков
Бракосочетание
31.01.1849 ст.
Жена: Ирина Федорова
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №11 Астраханского уезда, Карантинного селения Государственный крестьянин Иоаким Павлов Кваченков; православного исповедания, первым браком, 23 года и девица Ирина Феодорова, дочь умершего Госу... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1852 ст.
Сын: Кваченков Григорий Акимов
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Запись №7 Карантинного селения государственный крестьянин Иоаким Павлов Кваченков и законная жена его Ирина Феодорова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Дочь: Прасковья Акимова
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1900 ст.