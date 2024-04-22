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Кваченков Аким Павлов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

08.09.1825 ст.

Дата смерти

До 1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1825 ст.

Отец: Кваченков Павел Петров

Мать: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №114 Карантинного селения государственного крестьянина Павла Кваченкова родился сын Иоаким
Крещение
13.09.1825 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Молитвовал и крестил священник Николай Протопопов с дьячком Егором Крыловым Восприемником был оного ж селения крестьянин Иван Марков
Бракосочетание
31.01.1849 ст.

Жена: Ирина Федорова

Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №11 Астраханского уезда, Карантинного селения Государственный крестьянин Иоаким Павлов Кваченков; православного исповедания, первым браком, 23 года и девица Ирина Феодорова, дочь умершего Госу... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1852 ст.

Сын: Кваченков Григорий Акимов

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №7 Карантинного селения государственный крестьянин Иоаким Павлов Кваченков и законная жена его Ирина Феодорова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Кваченков Василий Акимов

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Дочь: Прасковья Акимова

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
До 1900 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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