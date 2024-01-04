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Кваченков Василий Акимов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.

Отец: Кваченков Аким Павлов

Мать: Ирина Федорова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1889 ст.

Сын: Кваченков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кваченкова Анфиса Константинова

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
09.02.1892 ст.

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Кваченкова Анфиса Константинова

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.03.1903 ст.

Дочь: Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Кваченкова Анфиса Константинова

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
09.05.1907 ст.

Сын: Кваченков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кваченкова Анфиса Константинова

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кваченкова Анфиса Константинова

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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