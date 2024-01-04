Кваченков Василий Акимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.
Отец: Кваченков Аким Павлов
Мать: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
19.08.1889 ст.
Сын: Кваченков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кваченкова Анфиса Константинова
Рождение ребёнка
09.02.1892 ст.
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Кваченкова Анфиса Константинова
Рождение ребёнка
20.03.1903 ст.
Дочь: Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Кваченкова Анфиса Константинова
Рождение ребёнка
09.05.1907 ст.
Сын: Кваченков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кваченкова Анфиса Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно