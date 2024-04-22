Кваченков Григорий Акимов
Место рождения
Дата рождения22.09.1852 ст.
Дата смерти10.10.1852 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
22.09.1852 ст.
Отец: Кваченков Аким Павлов
Мать: Ирина Федорова
Запись №7 Карантинного селения государственный крестьянин Иоаким Павлов Кваченков и законная жена его Ирина Феодорова; оба православного исповедания
Крещение
05.10.1852 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же селения государственный крестьянин Степан Иванов Заинков и оного селения государственного крестьянина Федора Васильева Агафонова жена Александра Васильева Таинство крещен... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.10.1852 ст.
Причина смерти: от припадка
Похороны
12.10.1852 ст.