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Кваченков Григорий Акимов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

22.09.1852 ст.

Дата смерти

10.10.1852 ст.

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

Около 1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1852 ст.

Отец: Кваченков Аким Павлов

Мать: Ирина Федорова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №7 Карантинного селения государственный крестьянин Иоаким Павлов Кваченков и законная жена его Ирина Феодорова; оба православного исповедания
Крещение
05.10.1852 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же селения государственный крестьянин Степан Иванов Заинков и оного селения государственного крестьянина Федора Васильева Агафонова жена Александра Васильева Таинство крещен... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
10.10.1852 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от припадка
Похороны
12.10.1852 ст.
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