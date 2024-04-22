(Куличенкова) Ирина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Куличенкова) Ирина Федорова

(Куличенкова) Ирина Федорова

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: Куличенков Федор Иванов

Мать: Куличенкова Анна Ильина

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
31.01.1849 ст.

Муж: Кваченков Аким Павлов

Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №11 Астраханского уезда, Карантинного селения Государственный крестьянин Иоаким Павлов Кваченков; православного исповедания, первым браком, 23 года и девица Ирина Феодорова, дочь умершего Госу... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1852 ст.

Сын: Кваченков Григорий Акимов

Отец ребёнка: Кваченков Аким Павлов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №7 Карантинного селения государственный крестьянин Иоаким Павлов Кваченков и законная жена его Ирина Феодорова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Кваченков Василий Акимов

Отец ребёнка: Кваченков Аким Павлов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Дочь: Прасковья Акимова

Отец ребёнка: Кваченков Аким Павлов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Место жительства
1900 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close