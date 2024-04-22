(Куличенкова) Ирина Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.
Отец: Куличенков Федор Иванов
Мать: Куличенкова Анна Ильина
Бракосочетание
31.01.1849 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №11 Астраханского уезда, Карантинного селения Государственный крестьянин Иоаким Павлов Кваченков; православного исповедания, первым браком, 23 года и девица Ирина Феодорова, дочь умершего Госу... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1852 ст.
Сын: Кваченков Григорий Акимов
Отец ребёнка: Кваченков Аким Павлов
Запись №7 Карантинного селения государственный крестьянин Иоаким Павлов Кваченков и законная жена его Ирина Феодорова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Аким Павлов
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Дочь: Прасковья Акимова
Отец ребёнка: Кваченков Аким Павлов
Место жительства
1900 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно